Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант оставил загадочное сообщение в социальных сетях.



«Те, кто работает со мной в зале, всё понимают. Они знают, кто я такой. Если вас там не было, то лучше спросить», — написал Дюрант в своих соцсетях.



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.



Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.



Ранее сообщалось, что «Бруклин» не готов менять Кайри Ирвинга, пока не будет произведён обмен Дюранта. Руководство готово на 90% удовлетворить просьбу Кевина.