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Кевин Дюрант оставил загадочное сообщение в социальных сетях

Кевин Дюрант оставил загадочное сообщение в социальных сетях
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант оставил загадочное сообщение в социальных сетях.

«Те, кто работает со мной в зале, всё понимают. Они знают, кто я такой. Если вас там не было, то лучше спросить», — написал Дюрант в своих соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.

Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» не готов менять Кайри Ирвинга, пока не будет произведён обмен Дюранта. Руководство готово на 90% удовлетворить просьбу Кевина.

Дюрант запросил обмена из «Бруклина». Это повлияет на НБА и разрушит его новый клуб Дюрант запросил обмена из «Бруклина». Это повлияет на НБА и разрушит его новый клуб
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