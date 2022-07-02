Легионер ЦСКА стал на шаг ближе к переходу в «Милан»

Тяжёлый форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтман стал ещё ближе к потенциальному переходу в «Милан», сообщает Sportando. Итальянский клуб покинул американский разыгрывающий Джериан Грант, играющий на той же позиции, что и Фойгтман.



Примечательно, что контракт Гранта с «Миланом» был рассчитан ещё на один сезон.



Фойгтман в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 8,4 очка, совершал пять подборов и отдавал 1,4 результативной передачи.



Напомним, в конце марта на фоне событий на Украине в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке. После этого многие легионеры покинули расположение своих клубов.

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