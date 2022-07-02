Стали известны ещё два претендента на Кевина Дюранта

«Бостон Селтикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» считаются претендентами на приобретение форварда Кевина Дюранта, сообщает HoopsHype. По информации источника, эти клубы способны удовлетворить требования «Бруклина» в потенциальной сделке.



Ожидается, что «Пеликанс» могут включить в потенциальную сделку Брэндона Ингрэма, а «Селтикс» — Джейлена Брауна и Маркуса Смарта.



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.



Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.



Ранее сообщалось, что «Бруклин» не готов менять Кайри Ирвинга, пока не будет произведён обмен Дюранта. Руководство готово на 90% удовлетворить просьбу Кевина.