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Стали известны ещё два претендента на Кевина Дюранта

Стали известны ещё два претендента на Кевина Дюранта
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«Бостон Селтикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» считаются претендентами на приобретение форварда Кевина Дюранта, сообщает HoopsHype. По информации источника, эти клубы способны удовлетворить требования «Бруклина» в потенциальной сделке.

Ожидается, что «Пеликанс» могут включить в потенциальную сделку Брэндона Ингрэма, а «Селтикс» — Джейлена Брауна и Маркуса Смарта.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.

Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» не готов менять Кайри Ирвинга, пока не будет произведён обмен Дюранта. Руководство готово на 90% удовлетворить просьбу Кевина.

Дюрант запросил обмена из «Бруклина». Это повлияет на НБА и разрушит его новый клуб Дюрант запросил обмена из «Бруклина». Это повлияет на НБА и разрушит его новый клуб
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