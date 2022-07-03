Гарлэнд подпишет рекордный в истории «Кливленда» контракт на $ 193 млн

Разыгрывающий Дариус Гарлэнд согласился на продление контракта с «Кливленд Кавальерс» сроком на пять лет на сумму $ 193 млн, сообщает ESPN со ссылкой на агента игрока, генерального директора агентства Klutch Sports Рича Пола.
Условия сделки с Гарлэндом являются максимальными, причём эта сумма может увеличиться до $ 231 млн, если игрок попадёт в одну из символических пятёрок в следующем сезоне.
22-летний Гарлэнд был пятым выбором «Кливленда» на драфте НБА в 2019-м. В октябре того же года Дариус дебютировал в НБА, а всего в дебютном сезоне провёл 59 игр при среднем показателе очков в 12,3. В сезоне-2020/2021 его средняя результативность увеличилась до 17,4 очка при 3,4 подбора. А сезон-2021/2022 стал лучшим в набирающей обороты карьере Гарлэнда: в среднем он набирал 21,7 очка и выполнял 8,6 передачи.
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