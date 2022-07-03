Инсайдер назвал команды, которые претендуют на Кайри Ирвинга
Поделиться
Известный инсайдер Шэмс Чарания назвал основных претендентов на подписание разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга. По словам Чарании, ими являются «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфия Сиксерс» и «Даллас Маверикс».
«Я бы следил, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько недель», — сказал Чарания в эфире The Rally.
Напомним, в минувшем сезоне Кайри принял участие в 29 матчах за «Нетс» в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его четырёхлетний контракт с «Бруклином» на общую сумму $ 136 млн истекает по завершении сезона-2022/2023. Ранее звёздный игрок заявил, что принял решение остаться в команде на следующий сезон.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
Комментарии
- 3 июля 2022
-
10:01
-
04:43
-
03:34
-
02:43
-
00:49
- 2 июля 2022
-
23:53
-
22:48
-
21:51
-
21:02
-
20:01
-
18:54
-
17:44
-
16:51
-
16:24
-
16:07
-
15:30
-
14:27
-
13:16
-
13:06
-
12:25
-
12:16
-
11:27
-
10:52
-
10:43
-
09:46
-
09:35
-
08:44
-
06:38
-
06:22
-
05:49
-
02:59
-
02:06
-
01:47
-
01:37
-
00:03
Партнерский контент