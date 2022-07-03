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Инсайдер назвал команды, которые претендуют на Кайри Ирвинга

Инсайдер назвал команды, которые претендуют на Кайри Ирвинга
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Известный инсайдер Шэмс Чарания назвал основных претендентов на подписание разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга. По словам Чарании, ими являются «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфия Сиксерс» и «Даллас Маверикс».

«Я бы следил, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько недель», — сказал Чарания в эфире The Rally.

Напомним, в минувшем сезоне Кайри принял участие в 29 матчах за «Нетс» в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его четырёхлетний контракт с «Бруклином» на общую сумму $ 136 млн истекает по завершении сезона-2022/2023. Ранее звёздный игрок заявил, что принял решение остаться в команде на следующий сезон.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

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