Гомельский ответил на вопрос об «исчезновении» Дмитрия Кулагина

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего официального сайта о 30-летнем защитнике «Зенита» Дмитрие Кулагине.



«Возможно, вы в курсе, куда исчез Дмитрий Кулагин? После первого матча финальной серии с ЦСКА игрок просто ни разу не попал в заявку, хотя до этого весь сезон был стабильным игроком основы», — спросили у Владимира.



«Менеджмент «Зенита» говорил о хронической травме Димы Кулагина. Но о какой именно, о серьёзности этого повреждения разговоров не было», — ответил Гомельский.



В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Дмитрий принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 7 очков, совершал 2,1 подбора и отдавал 3,4 передачи.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: