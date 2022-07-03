Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский ответил на вопрос об «исчезновении» Дмитрия Кулагина

Гомельский ответил на вопрос об «исчезновении» Дмитрия Кулагина
Комментарии

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего официального сайта о 30-летнем защитнике «Зенита» Дмитрие Кулагине.

«Возможно, вы в курсе, куда исчез Дмитрий Кулагин? После первого матча финальной серии с ЦСКА игрок просто ни разу не попал в заявку, хотя до этого весь сезон был стабильным игроком основы», — спросили у Владимира.

«Менеджмент «Зенита» говорил о хронической травме Димы Кулагина. Но о какой именно, о серьёзности этого повреждения разговоров не было», — ответил Гомельский.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Дмитрий принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 7 очков, совершал 2,1 подбора и отдавал 3,4 передачи.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

Новость по теме
«Зенит» проявляет интерес к форварду «Црвены Звезды»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022