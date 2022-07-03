Гомельский ответил на вопрос об «исчезновении» Дмитрия Кулагина
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Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего официального сайта о 30-летнем защитнике «Зенита» Дмитрие Кулагине.
«Возможно, вы в курсе, куда исчез Дмитрий Кулагин? После первого матча финальной серии с ЦСКА игрок просто ни разу не попал в заявку, хотя до этого весь сезон был стабильным игроком основы», — спросили у Владимира.
«Менеджмент «Зенита» говорил о хронической травме Димы Кулагина. Но о какой именно, о серьёзности этого повреждения разговоров не было», — ответил Гомельский.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Дмитрий принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 7 очков, совершал 2,1 подбора и отдавал 3,4 передачи.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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