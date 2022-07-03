Чемпион Евролиги высказался о переходе в УНИКС
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Новичок УНИКСа, центровой Артём Забелин прокомментировал подписание контракта с казанской командой. Соглашение Забелина с казанцами будет действовать один год.
«Рад присоединиться к казанскому УНИКСу! Это клуб высокого уровня, который стабильно ставит перед собой амбициозные цели. Благодарю руководство и тренерский штаб за оказанное мне доверие. Приложу максимум усилий для того, чтобы команда отлично провела предстоящий сезон. До встречи в Казани, друзья!» — приводит слова Забелина пресс-служба УНИКСа.
Забелин является чемпионом Евролиги, Единой лиги ВТБ и трёхкратным чемпионом России. Дважды Артём участвовал в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
Новость по темеАртём Забелин подписал контракт с УНИКСом
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