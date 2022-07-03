Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион Евролиги высказался о переходе в УНИКС

Чемпион Евролиги высказался о переходе в УНИКС
Комментарии

Новичок УНИКСа, центровой Артём Забелин прокомментировал подписание контракта с казанской командой. Соглашение Забелина с казанцами будет действовать один год.

«Рад присоединиться к казанскому УНИКСу! Это клуб высокого уровня, который стабильно ставит перед собой амбициозные цели. Благодарю руководство и тренерский штаб за оказанное мне доверие. Приложу максимум усилий для того, чтобы команда отлично провела предстоящий сезон. До встречи в Казани, друзья!» — приводит слова Забелина пресс-служба УНИКСа.

Забелин является чемпионом Евролиги, Единой лиги ВТБ и трёхкратным чемпионом России. Дважды Артём участвовал в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:

Новость по теме
Артём Забелин подписал контракт с УНИКСом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022