Леброн отреагировал на новый контракт Салаха с «Ливерпулем»

Звёздный форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, разместил новый пост в своих социальных сетях, дав комментарий о подписании нового контракта нападающего Мохамеда Салаха с «Ливерпулем».



«Король остаётся здесь», – написал Леброн.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Напомним, новое соглашение Салаха с «Ливерпулем» будет действовать до 2025 года. 30-летний египтянин выступает за английскую команду с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 90 млн. Уже в дебютном сезоне за «Ливерпуль» форвард забил 44 мяча во всех турнирах. 32 из них были забиты в АПЛ. Салах установил новый рекорд турнира, состоящего из 38 матчей.

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