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Инсайдер раскрыл подробности переговоров между «Лейкерс» и «Нетс» по Кайри Ирвингу

Инсайдер раскрыл подробности переговоров между «Лейкерс» и «Нетс» по Кайри Ирвингу
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В руководстве «Лос-Анджелес Лейкерс» надеются, что сделка по приобретению разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга может быть закрыта в самое ближайшее время. Об этом рассказал инсайдер Ян Бегли в эфире SNY. По словам Бегли, сделка может состояться уже в это воскресенье.

Как рассказал инсайдер, в случае если команды договорятся, Ирвинг отправится в «Лос-Анджелес», а Расселл Уэстбрук — в «Бруклин».

Напомним, в минувшем сезоне Ирвинг сыграл в 29 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его контракт с «Бруклином» истекает по завершении следующего сезона.

Уэстбрук принял участие в 76 встречах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи. Его соглашение с «Лейкерс» также истекает в следующем сезоне.

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:

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