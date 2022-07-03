Абросимова рассказала, с кем могут играть российские клубы после отстранения от Евролиги

Бывшая баскетболистка сборной России, чемпион Европы и женской НБА, а также бронзовый призёр Олимпиады в Пекине Светлана Абросимова высказала мнение, что российские клубы могут поддерживать форму, играя с командами из Африки. По словам Светланы, спортсменки из африканских стран хорошо развиты физически и показывают хорошие результаты на Олимпиадах. Напомним, в середине июня в Евролиге объявили, что российские команды не будут допущены к участию в турнире в предстоящем сезоне.



«Нынешняя ситуация — окно возможностей. Нельзя расстраиваться и думать о плохом, что тебя год или два не будет на международной арене. Нужно продолжать работать. Понимать, в чём можно прибавить. Усилить свою физическую форму, отработать технические элементы. Необходимо искать возможности выступать. Выезжать в ту же Африку, Китай, Беларусь. Надо просто быть позитивно настроенным и трудиться. Африканские команды на Олимпийских играх — очень сильные соперники. Они физически отлично развиты.



Сейчас мы с ними встречаемся только на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Но в тех же сборных Испании, Франции очень много темнокожих спортсменок, поэтому у нас была возможность поиграть против всех. У молодого поколения, конечно, будет стресс, когда через два-три года им разрешат наконец выступать на международном уровне. Сложно. Но ничего, такой период. Надо справляться», — приводит слова Абросимовой «RT на русском».

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