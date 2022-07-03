Экс-игрок ЦСКА Андрей Лопатин продолжит карьеру в МБА
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Бывший форвард ЦСКА Андрей Лопатин продолжит карьеру в МБА. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват», ссылаясь на свой информированный источник.
Вместе с красно-синими форвард становился чемпионом Евролиги. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 23-летний игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 2,2 очка, совершал 1 подбор и отдавал 0,6 передачи.
Напомним, МБА примет участие в следующем розыгрыше Единой лиги ВТБ. По итогам минувшего сезона Суперлиги-1 клуб стал девятым (12 побед – 16 поражений) и не сумел пробиться в плей-офф. Наряду с МБА в следующем сезоне Единой лиги ВТБ примет участие также «Самара».
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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