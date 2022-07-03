Легенда НБА объяснил, почему Абдул-Джаббар является величайшим баскетболистом всех времён

Трехкратный чемпион НБА, лучший тренер НБА-2008 Байрон Скотт рассказал, что считает Карима Абдул-Джаббара величайшим баскетболистом всех времён и объяснил почему.

«Как бы я ни любил MJ и сколько бы все ни говорили, что он величайший, лично мне было сложно сказать однозначно. Кто величайший за всё время? После долгих размышлений я пришёл к выводу, что именно Карим был величайшим. Изучите его резюме, посмотрите, что он сделал в старшей школе, колледже, в карьере профи — и вы поймёте, что никто так и не дотянулся до его уровня», — приводит слова Скотта Fadeaway World.

Абдул-Джаббар — шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988). Два раза он признавался MVP финала НБА (1971, 1985). Шесть раз Карим становился самым ценным игроком НБА. 19 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.