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Гендиректор БК «Зенит» — о продлении Кулагина: уверен, что он принесёт ещё большую пользу

Гендиректор БК «Зенит» — о продлении Кулагина: уверен, что он принесёт ещё большую пользу
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Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный прокомментировал продление защитника Дмитрия Кулагина на два года.

«Дмитрий нас просто выручил в прошедшем чемпионате, взяв на себя роль основного разыгрывающего с первых же игр. Несмотря на то что ему было очень сложно из-за того, что перед этим он целый сезон пропустил, он не просто справился со своей ролью, а стал ключевым фактором в ряде игр. Уверен, что и в будущем Дмитрий способен прибавить в своих кондициях и принести большую пользу команде», — приводит слова Александра Церковного официальный сайт БК «Зенит».

В сезоне-2021/2022 Дмитрий провёл 22 матча в Единой лиге ВТБ, в которых набирал в среднем 7,2 очка, 2 подбора, 3,4 передачи. А также помог команде завоевать первое в истории клуба чемпионство.

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