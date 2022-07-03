Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бен Симмонс может перейти в «Юту»

Бен Симмонс может перейти в «Юту»
Комментарии

Разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса могут обменять в «Юту Джаз», сообщает инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон.

Это связано с тем, что «Нетс» не сумели договориться о новом контракте с Кайри Ирвингом и получили запрос на обмен от Кевина Дюранта, поэтому могут уйти в перестройку.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022