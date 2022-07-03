Бен Симмонс может перейти в «Юту»
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Разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса могут обменять в «Юту Джаз», сообщает инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон.
Это связано с тем, что «Нетс» не сумели договориться о новом контракте с Кайри Ирвингом и получили запрос на обмен от Кевина Дюранта, поэтому могут уйти в перестройку.
Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».
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