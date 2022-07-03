Инсайдер: Горан Драгич перешёл в «Чикаго»

Разыгрывающий Горан Драгич договорился о контракте на один год с «Чикаго Буллз», сообщает инсайдер НБА Джордан Шульц.

В минувшем сезоне 36-летний словенец выступал за «Бруклин», набирая в среднем 7,3 очка, 4,8 передачи и 3,2 подбора за игру. Защитник перешёл в клуб в феврале и провёл за «Нетс» всего 16 игр.

За плечами Драгича 15 сезонов и 948 матчей в НБА в составе «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Торонто Рэпторз» и «Бруклин Нетс». В 2014 году словенец был признан самым прогрессирующим игроком НБА.

Ранее сообщалось, что «Даллас Маверикс» рассмотрит возможность заключения соглашения с Драгичем, где он мог бы объединиться с соотечественником Лукой Дончичем.