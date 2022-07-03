Инсайдер: Горан Драгич перешёл в «Чикаго»
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Разыгрывающий Горан Драгич договорился о контракте на один год с «Чикаго Буллз», сообщает инсайдер НБА Джордан Шульц.
В минувшем сезоне 36-летний словенец выступал за «Бруклин», набирая в среднем 7,3 очка, 4,8 передачи и 3,2 подбора за игру. Защитник перешёл в клуб в феврале и провёл за «Нетс» всего 16 игр.
За плечами Драгича 15 сезонов и 948 матчей в НБА в составе «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Торонто Рэпторз» и «Бруклин Нетс». В 2014 году словенец был признан самым прогрессирующим игроком НБА.
Ранее сообщалось, что «Даллас Маверикс» рассмотрит возможность заключения соглашения с Драгичем, где он мог бы объединиться с соотечественником Лукой Дончичем.
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