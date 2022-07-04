«Лейкерс» рассмотрят Гордона, если не получится подписать Ирвинга

«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривают атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Эрика Гордона в качестве запасного варианта обмена.



Как сообщает журналист USA Today Sports Роберт Марви, если не получится совершить обмен разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, клуб из калифорнии рассмотрит возможность подписать Гордона.



До перехода в «Хьюстон» Эрик выступал за «Лос-Анджелес Клипперс» (2008-2011) и «Нью-Орлеан Пеликанс» (2011-2016).



В минувшем сезоне 33-летний игрок «Рокетс» набирал в среднем 13,4 очка при реализации 47,5% с игры и 41,2% из-за дуги.

В прошедшем сезоне Кайри принял участие в 29 матчах за «Нетс» в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его четырёхлетний контракт с «Бруклином» на общую сумму $ 136 млн истекает по завершении сезона-2022/2023. Ранее звёздный игрок заявил, что принял решение остаться в команде на следующий сезон.