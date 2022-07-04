Легенда НБА — об аналитике: она просто даёт шанс ботаникам попасть в лигу
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Трёхкратный чемпион НБА, бывший тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт уверен, что аналитика сделала лигу намного хуже.
«Впервые я начал замечать, что ситуация меняется, когда стал тренером «Лейкерс». Там они часто использовали дальние броски как одно из главных орудий, потому что так им велит аналитика.
Я понимаю аналитику и понимаю, что нужно чаще бросать трёхочковые. Но нельзя делать это слишком часто, когда у вас нет игроков, которые хорошо бросают из-за дуги. Я думаю, что аналитика просто даёт возможность некоторым ботаникам попасть в НБА, куда они никогда не попали бы без неё», — сказал Скотт в видео на YouTube-канале fubo Sports.
Последним место работы Байрона Скотта были «Лейкерс», которых он возглавлял с 2014 по 2016 год.
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