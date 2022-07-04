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Бэйлесс: на месте руководства «Нетс» не отпускал бы ни Дюранта, ни Ирвинга

Бэйлесс: на месте руководства «Нетс» не отпускал бы ни Дюранта, ни Ирвинга
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Известный телеведущий Скип Бэйлесс уверен, что руководство «Бруклин Нетс» не должно слушать своих звёзд и обменивать их в другие команды.

«Будь я на месте руководства «Нетс», то сказал бы Дюранту: «У тебя контракт ещё на четыре сезона, поэтому в следующем сезоне ты играешь за «Бруклин» вместе с Кайри Ирвингом и Беном Симмонсом. Мы собираемся выиграть чемпионский титул».

Если Дюранту требуется другой тренер, то пусть так и сделают. Зачем отпускать Кевина и Кайри и начинать всё сначала?», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Кайри Ирвинг воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Бруклином» на сезон.

Кевин Дюрант, в свою очередь, подал руководству «Нетс» запрос об обмене в другую команду. Сам игрок предпочитает перейти в «Майами Хит» или «Финикс Санз».

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