Бэйлесс: на месте руководства «Нетс» не отпускал бы ни Дюранта, ни Ирвинга

Известный телеведущий Скип Бэйлесс уверен, что руководство «Бруклин Нетс» не должно слушать своих звёзд и обменивать их в другие команды.



«Будь я на месте руководства «Нетс», то сказал бы Дюранту: «У тебя контракт ещё на четыре сезона, поэтому в следующем сезоне ты играешь за «Бруклин» вместе с Кайри Ирвингом и Беном Симмонсом. Мы собираемся выиграть чемпионский титул».



Если Дюранту требуется другой тренер, то пусть так и сделают. Зачем отпускать Кевина и Кайри и начинать всё сначала?», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети.



Напомним, что Кайри Ирвинг воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Бруклином» на сезон.



Кевин Дюрант, в свою очередь, подал руководству «Нетс» запрос об обмене в другую команду. Сам игрок предпочитает перейти в «Майами Хит» или «Финикс Санз».

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