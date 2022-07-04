«Парма» объявила о переходе Брайона Аллена

«Парма» подписала контракт с американским защитником Брайоном Алленом. Об этом пермский клуб объявил на своём официальном сайте.



30-летний баскетболист подписал контракт на один гол. В минувшем сезоне Аллен выступал за израильский клуб «Хапоэль Эйлат». Брайон закончил сезон со средним показателями в 16 очков, 3,3 подбора, 4,1 передача и 1,5 перехвата. Американец проводил на площадке чуть более 30 минут в среднем.



Также Аллен становился победителем во втором дивизионе Адриатической лиги в 2021 году, а в 2017 году выиграл чемпионат и кубок Чехии.



«Парма» в прошедшем сезоне дошла до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где проиграла «Локомотиву-Кубань» со счётом 0-3. В межсезонье пермский клуб возглавил Евгений Пашутин.

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