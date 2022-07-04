«Зенит» подписал контракт с Артёмом Клименко
Поделиться
Баскетбольный клуб «Зенит» подписал российского центрового Артёма Клименко. Об этом клуб из Санкт-Петербурга сообщил на своём официальном сайте.
Соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано на два года.
С 2019 года Артём Клименко выступает за казанский УНИКС. Средние показатели игрока в рамках Единой лиги ВТБ в минувшем сезоне: 4,4 очка, 2,3 подборов и 0,4 передачи при 10 минутах на площадке.
Клименко также является игроком сборной России и с 2016 года вызывается в национальную команду. В 2019 году Артём стал участником Матча всех звёзд.
«Зенит» в минувшем сезоне впервые в клубной истории стал победителем Единой Лиги ВТБ. В финальной серии команда из Санкт-Петербурга обыграла московский ЦСКА со счётом 4-3.
Комментарии
- 4 июля 2022
-
14:46
-
13:52
-
12:37
-
11:54
-
11:19
-
09:59
-
04:12
-
00:34
-
00:01
- 3 июля 2022
-
22:39
-
21:20
-
20:59
-
18:40
-
18:27
-
18:13
-
17:13
-
15:23
-
14:43
-
13:53
-
13:21
-
12:37
-
11:31
-
10:51
-
10:01
-
04:43
-
03:34
-
02:43
-
00:49
- 2 июля 2022
-
23:53
-
22:48
-
21:51
-
21:02
-
20:01
-
18:54
-
17:44
Партнерский контент