«Зенит» подписал контракт с Артёмом Клименко

Баскетбольный клуб «Зенит» подписал российского центрового Артёма Клименко. Об этом клуб из Санкт-Петербурга сообщил на своём официальном сайте.



Соглашение с 28-летним баскетболистом рассчитано на два года.



С 2019 года Артём Клименко выступает за казанский УНИКС. Средние показатели игрока в рамках Единой лиги ВТБ в минувшем сезоне: 4,4 очка, 2,3 подборов и 0,4 передачи при 10 минутах на площадке.



Клименко также является игроком сборной России и с 2016 года вызывается в национальную команду. В 2019 году Артём стал участником Матча всех звёзд.



«Зенит» в минувшем сезоне впервые в клубной истории стал победителем Единой Лиги ВТБ. В финальной серии команда из Санкт-Петербурга обыграла московский ЦСКА со счётом 4-3.