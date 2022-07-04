Литовский центровой «Зенита» может перейти в «Панатинаикос»

Литовский центровой Артурас Гудайтис может продолжить карьеру в «Панатинаикосе», сообщает SNDA. По информации источника, главный тренер греческой команды Деян Радонич включил литовца в список трансферных целей клуба.
Напомним, в марте Гудайтис принял решение покинуть «Зенит» на фоне событий на Украине. Он завершал сезон в «Наполи».
Гудайтис был одним из самых эффективных баскетболистов команды на площадке в прошлом сезоне. Литовский центровой в сезоне-2020/2021 провёл за «Зенит» 48 матчей — 31 игру в Евролиге и 17 – в Единой лиге. Его статистика в этом сезоне европейского турнира — 9,7 очка, 4,0 подбора и 12,8 балла эффективности в среднем за матч. В Единой лиге Артурас в среднем набирал 11,1 очка, делал 4,6 подбора и заканчивал матч с 13,1 балла эффективности.
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