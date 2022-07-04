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«Филадельфия» следит за ситуацией вокруг обмена Ирвинга

«Филадельфия» следит за ситуацией вокруг обмена Ирвинга
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Руководство «Филадельфии Сиксерс» внимательно следит за развитием ситуации вокруг обмена разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, сообщает The New York Post.

При этом, как сообщается, в настоящий момент «Нетс» ведут активные переговоры об обмене с «Лос-Анджелес Лейкерс», который лоббирует лидер калифорнийского клуба Леброн Джеймс. Ожидается, что «Лейкерс» могут обменять на Ирвинга Расселла Уэстбрука.

Напомним, в минувшем сезоне Кайри принял участие в 29 матчах за «Нетс» в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его четырёхлетний контракт с «Бруклином» на общую сумму $ 136 млн истекает по завершении сезона-2022/2023. Ранее звёздный игрок заявил, что принял решение остаться в команде на следующий сезон.

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