В УНИКСе прокомментировали ожидаемый переход Хезоньи в «Реал»

Президент баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачёв прокомментировал неофициальную новость о переходе хорватского форварда Марио Хезоньи в «Реал».

Напомним, ранее инсайдер Маттео Андреани сообщил, что Хезонья, наряду с испанцем Серхио Родригесом и боснийцем Джананом Мусой, достиг соглашения с мадридской командой, о котором будет объявлено уже в ближайшее время.

«Я пока не знаю, подписал ли Хезонья соглашение с «Реалом» или нет. В любом случае он обязан сообщить нам. По условиям контракта с ним если Марио переходит в другой клуб, то УНИКС должен получить за это определённую денежную компенсацию», – приводит слова функционера издание «Татар-информ».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ средняя статистика Хезоньи составила 18,5 очка, 7,5 подбора, 3,3 передачи и 2,0 перехвата. 27-летний баскетболист был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.