Серж Ибака определился с местом продолжения карьеры

Центровой «Милуоки Бакс» Серж Ибака продлил контракт с клубом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях. Ибака, получивший статус свободного агента, договорился с клубом о новом контракте на один год.



Ранее спортивное издание Tuttosport сообщало, что испанцем конголезского происхождения интересуется действующий чемпион Италии, Еврокубка и финалист Серии А нынешнего сезона «Виртус», который тренирует Серджо Скариоло. Однако источник опроверг слухи и рассказал, что клуб из Болоньи не контактировал с баскетболистом сборной Испании.



Форвард сборной Испании начинал прошлый сезон в «Клипперс», но зимой был обменян в «Милуоки». В составе «Бакс» Ибака в среднем набирал 7,0 очка и делал 5,3 подбора за игру.