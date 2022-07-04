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Серж Ибака определился с местом продолжения карьеры

Серж Ибака определился с местом продолжения карьеры
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Центровой «Милуоки Бакс» Серж Ибака продлил контракт с клубом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях. Ибака, получивший статус свободного агента, договорился с клубом о новом контракте на один год.

Ранее спортивное издание Tuttosport сообщало, что испанцем конголезского происхождения интересуется действующий чемпион Италии, Еврокубка и финалист Серии А нынешнего сезона «Виртус», который тренирует Серджо Скариоло. Однако источник опроверг слухи и рассказал, что клуб из Болоньи не контактировал с баскетболистом сборной Испании.

Форвард сборной Испании начинал прошлый сезон в «Клипперс», но зимой был обменян в «Милуоки». В составе «Бакс» Ибака в среднем набирал 7,0 очка и делал 5,3 подбора за игру.

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