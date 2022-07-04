Томаш Саторански перешёл в «Барселону»
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Баскетбольный клуб «Барселона» официально объявил о подписании 30-летнего чешского защитника Томаша Саторански. Согласно контракту, истекающему 30 июня 2026 года, Саторански проведёт за испанскую команду следующие четыре сезона.
Последние шесть лет карьеры чешский баскетболист провёл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), успев выступить за «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Вашингтон Уизардс». Всего же в НБА Саторански провёл 404 матча, в среднем набирая за игру 6,6 очка, делая 3,9 передачи, 2,8 подбора и 0,8 перехвата.
Стоит отметить, что Саторански уже выступал за «Барселону» в 2014–2016 годах. В 2016 году он был признан самым зрелищным игроком чемпионата Испании.
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