Томаш Саторански перешёл в «Барселону»

Баскетбольный клуб «Барселона» официально объявил о подписании 30-летнего чешского защитника Томаша Саторански. Согласно контракту, истекающему 30 июня 2026 года, Саторански проведёт за испанскую команду следующие четыре сезона.

Последние шесть лет карьеры чешский баскетболист провёл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), успев выступить за «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Вашингтон Уизардс». Всего же в НБА Саторански провёл 404 матча, в среднем набирая за игру 6,6 очка, делая 3,9 передачи, 2,8 подбора и 0,8 перехвата.

Стоит отметить, что Саторански уже выступал за «Барселону» в 2014–2016 годах. В 2016 году он был признан самым зрелищным игроком чемпионата Испании.