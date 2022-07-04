Мадридский «Реал» сместил Пабло Ласо с поста тренера из-за проблем со здоровьем

Мадридский «Реал» официально объявил об уходе испанского специалиста Пабло Ласо с поста главного тренера клуба. Причиной же, согласно официальному заявлению, стали проблемы со здоровьем.

«Реал» Мадрид принял решение освободить Пабло Ласо от обязанностей главного тренера по причине медицинских показаний.

После сердечного приступа, который наш тренер пережил несколько недель назад, «Реал» провёл консультации с кардиологами, указавшими на очевидный риск для здоровья в случае продолжения тренерской деятельности.

На прошлой неделе «Реал» попросил Пабло Ласо уйти с поста главного тренера. После перенесённой операции не принять такое решение было бы безответственно, поскольку приоритетом для клуба в первую очередь является здоровье Пабло Ласо», – говорится в сообщении.