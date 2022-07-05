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«Не позволю им сломить меня». Жена Грайнер рассказала о письме от Бриттни

«Не позволю им сломить меня». Жена Грайнер рассказала о письме от Бриттни
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Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая арестована в России, рассказала о письме, которое отправила ей её супруга.

«Она написала: «Я в порядке, детка. Я закалённая. Но сейчас я — не я. Когда я вернусь домой, мне потребуется минутка, чтобы прийти в себя, но я держусь. Я не сломаюсь, пока не вернусь домой. Я не позволю им сломить меня. Я знаю, что они пытаются, но я сделаю всё, чтобы продержаться, пока не вернусь домой», — цитирует Шерель Грайнер Yahoo Sports.

Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества, — она обвиняется в контрабанде гашишного масла. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе американской сборной. В финале Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение – она набрала 30 очков.

Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века. Последним клубом Грайнер был екатеринбургский УГМК.

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