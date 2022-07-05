«Не позволю им сломить меня». Жена Грайнер рассказала о письме от Бриттни

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая арестована в России, рассказала о письме, которое отправила ей её супруга.
«Она написала: «Я в порядке, детка. Я закалённая. Но сейчас я — не я. Когда я вернусь домой, мне потребуется минутка, чтобы прийти в себя, но я держусь. Я не сломаюсь, пока не вернусь домой. Я не позволю им сломить меня. Я знаю, что они пытаются, но я сделаю всё, чтобы продержаться, пока не вернусь домой», — цитирует Шерель Грайнер Yahoo Sports.
Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества, — она обвиняется в контрабанде гашишного масла. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе американской сборной. В финале Олимпиады в Токио с национальной командой Японии Грайнер покорилось уникальное достижение – она набрала 30 очков.
Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века. Последним клубом Грайнер был екатеринбургский УГМК.
- 5 июля 2022
-
00:57
-
00:41
- 4 июля 2022
-
23:04
-
22:53
-
21:51
-
21:51
-
21:06
-
20:51
-
19:54
-
19:41
-
18:45
-
18:05
-
17:50
-
16:55
-
16:10
-
14:46
-
13:52
-
12:37
-
11:54
-
11:19
-
09:59
-
04:12
-
00:34
-
00:01
- 3 июля 2022
-
22:39
-
21:20
-
20:59
-
18:40
-
18:27
-
18:13
-
17:13
-
15:23
-
14:43
-
13:53
-
13:21