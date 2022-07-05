«Лейкерс» не хотят включать драфт-пики в сделку по Кайри Ирвингу

«Лос-Анджелес Лейкерс» ищут возможность договориться с «Бруклин Нетс» об обмене Рассела Уэстбрука на Кайри Ирвинга.



В руководстве «Лейкерс» намерены провести обмен, избавившись от контракта Уэстбрука на $ 47 млн, но при этом не хотят соглашаться с условиями «Нетс» и включать в сделку несколько драфт-пиков. Однако New York Post сообщает, что «Лейкерс» готовы расстаться с пиками, но только в том случае, если «Бруклин» включит в сделку и Джо Харриса. Такой вариант, в свою очередь, не устраивает «Нетс».



Ожидается, что клубы продолжат переговоры.



Ранее Кайри Ирвинг воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Бруклином» на $ 37 млн. Тем не менее, игрок хотел бы перейти в «Лейкерс» этим летом.

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