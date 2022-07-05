Лидер баскетбольного «Зенита» дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Баскетболист «Зенита» Дмитрий Кулагин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщает РУСАДА на своём сайте.



Кулагин дисквалифицирован за нарушение двух пунктов правил — 4.1 (наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркёров в пробе, взятой у спортсмена) и 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода).



Дисквалификация Кулагина отсчитывается с 24 июня. Срок временного отстранения также засчитан.



Напомним, 3 июля «Зенит» объявил о подписании нового двухлетнего соглашения с Дмитрием Кулагиным. Последний раз на площадке он появлялся во второй игре финала Единой лиги ВТБ с ЦСКА.



«Зенит» в минувшем сезоне стал победителем Единой лиги ВТБ.

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