Юрист объяснила дисквалификацию баскетболиста «Зенита» за нарушение антидопинговых правил

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала дисквалификацию лидера «Зенита» Дмитрия Кулагина за нарушение антидопинговых правил.
«С учетом, что дисквалификацию вынесла сама РУСАДА, а не Дисциплинарный антидопинговый комитет, то думаю, спортсмен и его защита представили убедительные доказательства неумышленного приема субстанции, не нацеленного на улучшение спортивного результата.
Три месяца за такую субстанцию и дают. Это субстанция, вызывающая зависимость по определению Всемирного антидопингового кодекса. Если спортсмен может доказать, что употребление было во внесоревновательный период и не связано с целью улучшить спортивные результаты, то Кодекс прямо предусматривает, что санкция три месяца», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Как сообщалось ранее, Дмитрий Кулагин дисквалифицирован на три месяца, начиная с 24 июня 2022 года. Проба показала содержание наркотическая препаратов в организме игрока.
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