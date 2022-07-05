Не игравший с декабря 2020 года Ти Джей Уоррен определился с новым клубом

28-летний форвард Ти Джей Уоррен, пребывавший в статусе свободного агента, подписал контракт с клубом «Бруклин Нетс». Об этом в своих социальных сетях, ссылаясь на информированный источник, рассказал инсайдер Шэмс Чарания.



Напомним, в начале января прошлого года у Уоррена, который тогда играл за «Индиану Пэйсерс», диагностировали стрессовый перелом левой ноги. 5 января баскетболист перенёс операцию. В последний раз на площадке он появлялся в декабре 2020 года.



Уоррен был одним из лучших игроков рестарта позапрошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации в «пузыре» Орландо, набирая в среднем за матч 26,6 очка. Тогда он вошёл в символическую сборную рестарта сезона.

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