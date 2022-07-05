Эксперт: куда бы ни пошёл Кевин Дюрант, они мгновенно становятся претендентами на титул

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс поделился мыслями о возможном уходе форварда Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс». Ранее сообщалось, что звёздный игрок запросил обмен из команды.



«Куда бы ни пошёл Кевин Дюрант, они мгновенно становятся претендентами на титул. Кевин может выбрать, чьё наследие он захочет спасти следующим. Он уже спас Стефа», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.



Напомним, Дюрант в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых в среднем набирал 29,9 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 6,4 передачи.

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