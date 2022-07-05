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Инсайдер поделился информацией о возможности перехода Кайри Ирвинга в «Лейкерс»

Инсайдер поделился информацией о возможности перехода Кайри Ирвинга в «Лейкерс»
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Шансы на то, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг окажется в «Лос-Анджелес Лейкерс» нынешним летом, невелики. Об этом в эфире Pat McAfee Show рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

«Сделка Кайри Ирвинга с «Лейкерс» не имеет никаких шансов. Не уверен, что мы станем её свидетелями», — сказал Чарания.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его контракт с «Бруклином» истекает по завершении следующего сезона. Ранее сообщалось, что в случае перехода Ирвинга в «Лос-Анджелес» в «Нетс» может перейти игрок «озёрников» Расселл Уэстбрук.

Леброн Джеймс занимает два места в раздевалке «Лейкерс»:

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