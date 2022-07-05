Инсайдер поделился информацией о возможности перехода Кайри Ирвинга в «Лейкерс»

Шансы на то, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг окажется в «Лос-Анджелес Лейкерс» нынешним летом, невелики. Об этом в эфире Pat McAfee Show рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.
«Сделка Кайри Ирвинга с «Лейкерс» не имеет никаких шансов. Не уверен, что мы станем её свидетелями», — сказал Чарания.
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его контракт с «Бруклином» истекает по завершении следующего сезона. Ранее сообщалось, что в случае перехода Ирвинга в «Лос-Анджелес» в «Нетс» может перейти игрок «озёрников» Расселл Уэстбрук.
Леброн Джеймс занимает два места в раздевалке «Лейкерс»:
- 5 июля 2022
-
23:15
-
22:46
-
22:02
-
21:26
-
20:58
-
20:26
-
18:59
-
18:34
-
17:19
-
15:09
-
14:51
-
14:13
-
13:04
-
12:03
-
11:40
-
10:29
-
09:22
-
04:06
-
00:57
-
00:41
- 4 июля 2022
-
23:04
-
22:53
-
21:51
-
21:51
-
21:06
-
20:51
-
19:54
-
19:41
-
18:45
-
18:05
-
17:50
-
16:55
-
16:10
-
14:46
-
13:52