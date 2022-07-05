Жена Бриттни Грайнер рассказала, что президент США никак не отреагировал на её просьбу
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Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, рассказала, что до сих пор не получила ответа от президента США Джо Байдена. Ранее Бриттни направила письмо на имя Байдена с просьбой посодействовать её освобождению. Баскетболистка арестована в России по обвинению в контрабанде наркотиков.
«Это очень обескураживает и буквально убивает меня. Всякий раз она спрашивает: «Ты уже встречалась с ним?» И я должна отвечать, что нет», — сказала Шерель в эфире CBS Mornings.
Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества. Бриттни обвиняют в контрабанде гашишного масла. Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой в составе американской сборной.
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