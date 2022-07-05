Жена Бриттни Грайнер рассказала, что президент США никак не отреагировал на её просьбу

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, рассказала, что до сих пор не получила ответа от президента США Джо Байдена. Ранее Бриттни направила письмо на имя Байдена с просьбой посодействовать её освобождению. Баскетболистка арестована в России по обвинению в контрабанде наркотиков.



«Это очень обескураживает и буквально убивает меня. Всякий раз она спрашивает: «Ты уже встречалась с ним?» И я должна отвечать, что нет», — сказала Шерель в эфире CBS Mornings.



Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её багаже наркотические вещества. Бриттни обвиняют в контрабанде гашишного масла. Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой в составе американской сборной.

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