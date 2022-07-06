Наставник «Пармы» Пашутин назвал сильные стороны американского новичка Аллена

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал подписание контракта с защитником из США Брайоном Алленом, назвав его сильные стороны. Соглашение с 30-летним американским игроком было заключено сроком на один год.



«Брайон Аллен — универсальный игрок, настоящий комбогард, который может играть на позиции первого и второго номера. Он хорошо проявляет себя в защите, обладает агрессивным стилем игры, отлично действует в проходе и в игре один на один, также важно и то, что игрок уверенно чувствует себя в решающие моменты игры. Брайон отлично владеет мячом в быстром прорыве, хорошо видит игровое поле, всегда нацелен на атаку и обладает острой передачей. Считаю, что с таким игроком, как Брайон Аллен, мы станем ещё сильнее», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».

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