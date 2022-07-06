Американский правозащитник призвал Байдена отправить его в Россию для поддержки Грайнер

Американский правозащитник Эл Шарптон высказался по поводу ситуации вокруг задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
«Я глубоко обеспокоен физическим, психическим и духовным самочувствием Бриттни Грайнер. Я призываю президента Байдена и госсекретаря Блинкена к тому, чтобы я и другие священнослужители могли приехать в Россию немедленно, чтобы мы могли помолиться о ней в тюрьме.
Она заслуживает того, чтобы увидеть, что Соединенные Штаты что-то делают для нее, чтобы она могла найти в себе силы, пока идёт этот показательный процесс», – приводит слова Шарптона официальный сайт National Action Network.
Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в багаже баскетболистки при проверке в аэропорту Шереметьево в феврале. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США.
- 6 июля 2022
-
12:51
-
11:07
-
10:34
-
09:27
-
00:12
- 5 июля 2022
-
23:59
-
23:15
-
22:46
-
22:02
-
21:26
-
20:58
-
20:26
-
18:59
-
18:34
-
17:19
-
15:09
-
14:51
-
14:13
-
13:04
-
12:03
-
11:40
-
10:29
-
09:22
-
04:06
-
00:57
-
00:41
- 4 июля 2022
-
23:04
-
22:53
-
21:51
-
21:51
-
21:06
-
20:51
-
19:54
-
19:41
-
18:45