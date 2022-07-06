Американский правозащитник призвал Байдена отправить его в Россию для поддержки Грайнер

Американский правозащитник Эл Шарптон высказался по поводу ситуации вокруг задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Я глубоко обеспокоен физическим, психическим и духовным самочувствием Бриттни Грайнер. Я призываю президента Байдена и госсекретаря Блинкена к тому, чтобы я и другие священнослужители могли приехать в Россию немедленно, чтобы мы могли помолиться о ней в тюрьме.

Она заслуживает того, чтобы увидеть, что Соединенные Штаты что-то делают для нее, чтобы она могла найти в себе силы, пока идёт этот показательный процесс», – приводит слова Шарптона официальный сайт National Action Network.

Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в багаже баскетболистки при проверке в аэропорту Шереметьево в феврале. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США.