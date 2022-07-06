Кроуфорд: будь Дюрант плохим человеком, то набирал бы по 40 очков, но он думает о других
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Бывший баскетболист НБА Джамал Кроуфорд дал комментарий по поводу лидера «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
«Кевин Дюрант – один из тех, кому не плевать на других. Если бы он был плохим человеком, он мог бы набирать по 40 очков за матч. Но он набирает в среднем по 30 очков, потому что это правильно.
Он всегда в первую очередь думает о других. Он слишком чувствительный. Он искренний. Он всегда вызывает у вас настоящие эмоции. Я бы сказал, что он один из самых искренних людей», — сказал Кроуфорд на YouTube-канале NBA on ESPN.
Ранее известный телеведущий Колин Каухерд высказал мнение о том, что форвард Дюрант не может быть лидером франшизы в НБА.
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