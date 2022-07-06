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Богачёв: О Джей Мэйо не остаётся в УНИКСе

Богачёв: О Джей Мэйо не остаётся в УНИКСе
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Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв сообщил, что американский защитник О Джей Мэйо покинет клуб.

«Мэйо не остаётся в УНИКСе, его контракт подошёл к концу.

Он хорошо проявил себя. Можно сказать, что оправдал наше доверие. А его победный бросок в третьем овертайме матча с ЦСКА войдёт в историю нашего клуба и Единой лиги. Жаль, что сыграть в полную силу в плей-офф ему помешали травмы», — приводит слова Богачёва «Спорт-экспресс».

Третий номер драфта НБА 2008 года Мэйо провёл в составе казанского УНИКСа один сезон, набирая в Единой лиге ВТБ 7,7 очка и совершая 2,3 подбора в среднем за матч.

Ранее Богачёв прокомментировал неофициальную новость о переходе хорватского форварда Марио Хезоньи в «Реал».

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