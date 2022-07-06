Богачёв: О Джей Мэйо не остаётся в УНИКСе

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв сообщил, что американский защитник О Джей Мэйо покинет клуб.



«Мэйо не остаётся в УНИКСе, его контракт подошёл к концу.



Он хорошо проявил себя. Можно сказать, что оправдал наше доверие. А его победный бросок в третьем овертайме матча с ЦСКА войдёт в историю нашего клуба и Единой лиги. Жаль, что сыграть в полную силу в плей-офф ему помешали травмы», — приводит слова Богачёва «Спорт-экспресс».



Третий номер драфта НБА 2008 года Мэйо провёл в составе казанского УНИКСа один сезон, набирая в Единой лиге ВТБ 7,7 очка и совершая 2,3 подбора в среднем за матч.



Ранее Богачёв прокомментировал неофициальную новость о переходе хорватского форварда Марио Хезоньи в «Реал».

Новость по теме В УНИКСе прокомментировали ожидаемый переход Хезоньи в «Реал»