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Дончич прокомментировал уход Пабло Ласо с поста главного тренера «Реала»

Дончич прокомментировал уход Пабло Ласо с поста главного тренера «Реала»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался об уходе Пабло Ласо с поста главного тренера мадридского «Реала».

«Спасибо за всё, Пабло. Легенда», — написал в своих социальных сетях Дончич.

Напомним, ранее «Реал» настоял на том, чтобы Пабло Ласо освободил должность главного тренера. Клуб сослался на последствия сердечного приступа, который Ласо перенёс несколькими неделями ранее. В ответ Ласо опроверг заявление клуба, что он не может тренировать команду по медицинским показателям.

Ласо тренировал «Реал» с 2011 года.

Дончич выступал за «Реал» с 2015 по 2018 год. В 2018 году вместе с мадридским клубом он стал победителем Евролиги и был признан MVP регулярного чемпионата и «Финала четырёх».

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