Кендрик Перкинс публично извинился перед «Нью-Орлеан Пеликанс»

Чемпион НБА, бывший игрок «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс принёс публичные извинения «Нью-Орлеан Пеликанс». Ранее Перкинс заявил, что Новый Орлеан не является баскетбольным городом, и пообещал извиниться за это, если Зайон Уильямсон продлит контракт с клубом.
«Хочу извиниться перед болельщикам «Пеликанс», городом, Дэвидом Гриффином и его офисом. Я сделаю это на телевидении. Хочу попросить прощения у всех за то, что не верил в продление Зайона. Я был неправ, когда говорил о вашем городе. «Пеликанс» не должны никуда уезжать. Я готов пожертвовать деньги на благотворительность в Новом Орлеане. Я должен отвечать за свои слова и признать, что у Нового Орлеана впереди светлое будущее», — написал Перкинс в своих соцсетях.
Напомним, Уильямсон продлил контракт с «Пеликанс».
За следующие пять лет Уильямсон заработает $ 193 млн гарантированно, эта сумма может быть увеличена ещё на $ 38 млн, если форвард попадёт в одну из символических пятёрок в следующем сезоне.
Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА и пропустил сезон. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 27,0 очка, делал 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».
В декабре прошлого года Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс», чем привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).
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