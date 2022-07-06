NBC: Джо Байден готовит ответ для задержанной в России баскетболистки Грайнер

Президент США Джо Байден готовит ответ для задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщает со ссылкой на администрацию Белого дома издание NBC. Пока неизвестно, будет ли это письмо или телефонный звонок.

Напомним, ранее Грайнер, обвиняемая в контрабанде наркотиков (в феврале она была задержана в аэропорту Шереметьево с гашишным маслом), написала Байдену письмо, в котором обратилась с просьбой о помощи.

31-летняя Бриттни Грайнер является чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пекине в составе американской сборной. Спортсменка также является рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров – в финале Олимпиады в Токио она набрала 30 очков.