NBC: Джо Байден готовит ответ для задержанной в России баскетболистки Грайнер
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Президент США Джо Байден готовит ответ для задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщает со ссылкой на администрацию Белого дома издание NBC. Пока неизвестно, будет ли это письмо или телефонный звонок.
Напомним, ранее Грайнер, обвиняемая в контрабанде наркотиков (в феврале она была задержана в аэропорту Шереметьево с гашишным маслом), написала Байдену письмо, в котором обратилась с просьбой о помощи.
31-летняя Бриттни Грайнер является чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пекине в составе американской сборной. Спортсменка также является рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров – в финале Олимпиады в Токио она набрала 30 очков.
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