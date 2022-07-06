«Миннесота» официально объявила о переходе Руди Гобера

Пресс-служба клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз» официально объявила о переходе в команду центрового Руди Гобера. Игрок будет выступать в команде под номером 27.
Напомним, Гобер был обменян в «Миннесоту» из «Юты Джаз». «Юта» взамен получит Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда — незащищённые драфт-пики 2023, 2025 и 2027 годов, обмен пиками в 2026 году и пик первого раунда – 2029, защищённый в топ-5.
Гобер в рамках регулярного чемпионата принял участие в 66 матчах, набирая в них в среднем 15,6 очка. Кроме того, на его счету в среднем 14,7 подбора и 1,1 результативной передачи.
«Юта» по итогам регулярного чемпионата заняла девятое место. В первом раунде плей-офф баскетболисты «Джаз» проиграли «Даллас Маверикс» (2-4 в серии).
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