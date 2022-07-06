«Портленд» собирается отчислить Эрика Бледсо

Клуб НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» планирует отчислить разыгрывающего Эрика Бледсо, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. У Бледсо есть частично гарантированный контракт до конца сезона-2022/2023, по которому игрок может заработать $ 19,4 млн. У клуба есть возможность отчислить баскетболиста до 10 июля, выплатив ему всего $ 3,9 млн.



Ожидается, что в случае отчисления из «Портленда» Бледсо будет востребован на рынке свободных агентов.



В прошлом сезоне Эрик Бледсо начинал регулярный чемпионат в составе «Лос-Анджелес Клипперс», набирая набирая 9,9 очка, 4,2 передачи и 3,4 подбора.



В феврале в результате масштабного обмена Эрик перешёл в «Портленд», однако так и не сыграл ни одного матча за эту команду.