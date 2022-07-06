Майка Стефена Карри с финала НБА продана на аукционе за $ 200 тыс.

Майка лидера команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри была продана за $ 203 330, сообщает ESPN. Аукцион был проведён Национальной баскетбольной ассоциацией и завершился на 101-й ставке.
В разыгранной майке Карри провёл дебютный матч финальной серии плей-офф с «Бостон Селтикс». Напомним, Стефен установил новый рекорд НБА, за первую четверть игры забросив шесть трёхочковых. Несмотря на это, «Уорриорз» уступили со счётом 108:120, однако впоследствии стали победителями серии – 4-2.
Рекордная же цена за майку, составившая $ 3,69 млн, принадлежит легендарному защитнику «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту. В ней он сыграл в своём дебютном сезоне.
Ранее Карри намекнул на желание выступить за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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