«Вашингтон» объявил о продлении контракта с лидером команды

Клуб НБА «Вашингтон Уизардс» официально объявил о подписании нового контракта с лидером команды Брэдли Билом.



Брэдли Бил согласился на предложение «Вашингтона» о пятилетнем контракте на общую сумму в $ 251 млн. Стоит отметить, что Брэдли выступает за «Уизардс» с самого начала карьеры в НБА. В 2012 году он был выбран на драфте под третьим номером.



В минувшем сезоне 29-летний игрок принял участие только в 40 играх «Вашингтона», но при этом закончил сезон с показателями 23,2 очка за игру, 6,6 передач. При этом у Била 45% попаданий с игры и 30% точных бросков из-за дуги.



«Вашингтон» в прошедшем сезоне не сумел попасть в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 12-м месте в Восточной конференции.