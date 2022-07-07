Брэдли Бил стал единственным игроком в НБА с запретом на обмен

Новый контракт атакующего защитника Брэдли Била с «Вашингтон Уизардс» предусматривает запрет на обмен, сообщает ESPN. Бил является единственным действующим игроком НБА с подобным пунктом в соглашении и 10-м в истории лиги.



Брэдли Бил согласился на предложение «Вашингтона» о пятилетнем контракте на общую сумму в $ 251 млн. Стоит отметить, что Брэдли выступает за «Уизардс» с самого начала карьеры в НБА. В 2012 году он был выбран на драфте под третьим номером.



В минувшем сезоне 29-летний игрок принял участие только в 40 матчах «Вашингтона», но при этом закончил сезон с показателями 23,2 очка за игру, 6,6 передачи. При этом у Била 45% попаданий с игры и 30% точных бросков из-за дуги.



«Вашингтон» в прошедшем сезоне не сумел попасть в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 12-м месте в Восточной конференции.

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