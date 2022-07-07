Сабрина Ионеску оформила первый трипл-дабл с 30 очками в истории женской НБА

Лидер «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску вошла в историю женской НБА, оформив в ночь на 7 июля мск первый трипл-дабл с 30 набранными очками в истории лиги.



«Нью-Йорк Либерти» обыграл «Лас-Вегас Эйсес» в очередном матче регулярного чемпионата со счётом 116:107. Ионеску набрала 31 очко, совершила 13 подборов и отдала 10 результативных передач, проведя 36 минут на площадке.



На счету Сабрины 10 попаданий с игры из 13, при этом семь точных дальних бросков при восьми попытках, что также является личным рекордом американской баскетболистки.



Стоит отметить, что «Нью-Йорк Либерти» располагается на пятом месте в Восточной конференции и на данный моменте попадает в зону плей-офф. «Лас-Вегас Эйсес» — лидер Западной конференции.