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«Филадельфия» объявила о переходе Пи Джея Такера

«Филадельфия» объявила о переходе Пи Джея Такера
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Форвард Пи Джей Такер стал игроком «Филадельфии Сиксерс». Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.

Ранее сообщалось, что 37-летний Такер подпишет с «Сиксерс» трёхлетний контракт на общую сумму в $ 33,2 млн.

Минувший сезон Такер провёл в «Майами Хит» и помог команде дойти до финала конференции. Форвард набирал в среднем 7,6 очка и совершал 5,5 подбора. У Такера также 41% точных дальних бросков.

«Эта команда достаточно хороша, чтобы противостоять любому сопернику в лиге. Собираюсь сделать всё возможное, чтобы помочь «Филадельфии» выйти на новый уровень», — приводит слова Такера пресс-служба клуба.

Также стоит отметить, что президентом «Сиксерс» является Дэрил Мори, который знаком с Пи Джеем Такером по работе в «Хьюстоне».

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