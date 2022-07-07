Руди Гобер: попытаюсь вывести «Миннесоту» в финал

Центровой Руди Гобер, перешедший в «Миннесоту» в рамках крупного обмена с «Ютой Джаз», поделился ожиданиями от нового сезона.



«Я пришёл сюда, чтобы попытаться вывести «Миннесоту» в финал. Что касается болельщиков «Тимбервулвз», то они отличные. Я на протяжении девяти лет наблюдал за тем, как они обсуждали меня в «Твиттере», так что у меня есть представление о том, на что они способны», — заявил Гобер на пресс-конференции.



Руди Гобер перешёл в «Миннесоту» в рамках обмена с «Ютой». За центрового «Тимбервулвз» отдали пять своих игроков, а также четыре драфт-пика.



В минувшем сезоне Гобер принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 15,6 очка, совершал 14,7 подбора и отдавал 1,1 передачи. «Юта» в прошлом сезоне вылетела в первом раунде плей-офф, проиграв «Далласу» — 2-4.

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