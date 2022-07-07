Дрэймонд Грин: Дюрант не сбегает, а делает следующий шаг в своей карьере

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал возможный уход Кевина Дюранта из «Бруклина». Ранее лидер «Нетс» подал запрос на обмен в другую команду.



«Когда обсуждают ситуацию Дюранта, то всё сводится к тому, что он сбегает и начинает искать новое место, когда сталкивается с трудностями. Я задаюсь вопросом, значит ли его запрос на обмен то, что Кевин признал свою ошибку? У меня нет точного ответа, я не собираюсь спрашивать его об этом, но разве это имеет значение?



Если Кевин хочет уйти куда-то, почему это считается признаком слабости? Почему это значит, что он бежит? Не понимаю. Игроки сами контролируют свою судьбу. Дюрант просто делает следующий шаг в своей карьере.



Если некий парень несколько раз поменяет работу, то никто не скажет, что он сбегает. Каждый скажет, что парень лишь делает всё, чтобы развиваться и зарабатывать деньги. Про нас, спортсменов, так не думали, и я этого не понимаю», — приводит слова Грина Fadeaway World.

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